Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası hem 6 puanlık farkı korumak hem de yenilgisiz yürümek için söz birliği etti. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanından galibiyet ile dönmek ve yeni bir seri başlatmak üzere sahaya çıkacak. İşte Okan Buruk'un muhtemel ilk 11 kararı... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BURUK YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maç ceza alan Buruk, bugün kenarda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda kulübede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu bulunacak.
OSIMHEN KOZU
Aslan'ın hücumdaki en büyük kozu Kasımpaşa önünde Victor Osimhen olacak. Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta mücadele eden Nijeryalı forvet, 14 gol kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. Yıldız futbolcu en son Çaykur Rizespor deplasmanında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. Fenerbahçe derbisinde suskun kalan Osimhen, Kasımpaşa deplasmanında gol arayacak.
RAKİP BURAK YILMAZ
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sadece 1 kez rakip oldu. Bu maçta Buruk, sarıkırmızılıların, Yılmaz da Beşiktaş'ın başındaydı. Söz konusu mücadeleden Okan Buruk, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
ÜSTÜNLÜK ASLAN'DA
Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan 41 maçın 26'sını Galatasaray kazanırken, 8 mücadele berabere bitti. Kasımpaşa 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, lacivert-beyazlılarla yaptığı son 5 maçta yenilmedi. Aslan, rakibiyle yaptığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 14 maç yapılırken Galatasaray 8 kez kazandı, 3 maç eşitlikle noktalandı. Kasımpaşa da 3 galibiyet aldı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
EN İYİ RAKAMLAR
Cimbom, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri 10 aydır kaybetmiyor. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde de yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan Aslan, yenilgisiz geçtiği 23 deplasmanda 20 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen
DİĞER