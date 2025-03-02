Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe derbisi sonrası puan farkını 6'da tutan ve yenilgisiz ilerleyen Aslan, avantajını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde 24 haftada 20 galibiyet, 4 beraberlik alarak tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren sarıkırmızılılarda Okan Buruk ve futbolcular kenetlendi.

Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'ı koruyamayıp 3-3 berabere kalan Aslan bu kez hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Şampiyonluk yolumuz genelde buradan geçiyor. 90 dakika rakibimizi ciddiye almalıyız ve ilk yarıdaki maçı unutturmalıyız. Buradan namağlup gelip, namağlup dönmeliyiz" dedi.