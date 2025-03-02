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Haberler Galatasaray Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası hem 6 puanlık farkı korumak hem de yenilgisiz yürümek için söz birliği etti. Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanından galibiyet ile dönmek ve yeni bir seri başlatmak üzere sahaya çıkacak. İşte Okan Buruk'un muhtemel ilk 11 kararı... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe derbisi sonrası puan farkını 6'da tutan ve yenilgisiz ilerleyen Aslan, avantajını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde 24 haftada 20 galibiyet, 4 beraberlik alarak tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren sarıkırmızılılarda Okan Buruk ve futbolcular kenetlendi.

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Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'ı koruyamayıp 3-3 berabere kalan Aslan bu kez hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Şampiyonluk yolumuz genelde buradan geçiyor. 90 dakika rakibimizi ciddiye almalıyız ve ilk yarıdaki maçı unutturmalıyız. Buradan namağlup gelip, namağlup dönmeliyiz" dedi.

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

YUNUS CEZALI

Sarı-kırmızılılarda bugünkü maçta Yunus Akgün yer almıyor. Bu sezon takımın önemli isimlerinden olan Yunus Akgün, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Ismail Jakobs olmayacak. Senegalli sol bek Kasımpaşa deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Alvaro Morata'nın durumu da maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

BURUK YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maç ceza alan Buruk, bugün kenarda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda kulübede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu bulunacak.

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

OSIMHEN KOZU

Aslan'ın hücumdaki en büyük kozu Kasımpaşa önünde Victor Osimhen olacak. Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta mücadele eden Nijeryalı forvet, 14 gol kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. Yıldız futbolcu en son Çaykur Rizespor deplasmanında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. Fenerbahçe derbisinde suskun kalan Osimhen, Kasımpaşa deplasmanında gol arayacak.

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

RAKİP BURAK YILMAZ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sadece 1 kez rakip oldu. Bu maçta Buruk, sarıkırmızılıların, Yılmaz da Beşiktaş'ın başındaydı. Söz konusu mücadeleden Okan Buruk, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

ÜSTÜNLÜK ASLAN'DA

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan 41 maçın 26'sını Galatasaray kazanırken, 8 mücadele berabere bitti. Kasımpaşa 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, lacivert-beyazlılarla yaptığı son 5 maçta yenilmedi. Aslan, rakibiyle yaptığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 14 maç yapılırken Galatasaray 8 kez kazandı, 3 maç eşitlikle noktalandı. Kasımpaşa da 3 galibiyet aldı.

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

HAZIRLIKLAR TAMAM

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

EN İYİ RAKAMLAR

Cimbom, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri 10 aydır kaybetmiyor. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 23 deplasman mücadelesinde de yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan Aslan, yenilgisiz geçtiği 23 deplasmanda 20 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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