Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı
Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da Okan Buruk, kadroda değişime gidiyor. 12 haftanın 7'sine deplasmanda çıkacak olan sarı kırmızılılar fiziksel açıdan zorlanabileceği maçlarda orta saha kurgusunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte Okan Buruk'un planı... | GALATASARAY HABERLERİ
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YUNUS GÖREV YAPABİLİR
10 numara pozisyonu için ise Dries Mertens'in yanı sıra Gabriel Sara ve Yunus Akgün forma rekabetine girecek.
Sara'nın düşen performansıyla birlikte Okan Buruk'un bu bölge için Yunus'u kullanmayı düşündüğü öğrenildi.
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