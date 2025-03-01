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Haberler Galatasaray Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı

Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı

Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da Okan Buruk, kadroda değişime gidiyor. 12 haftanın 7'sine deplasmanda çıkacak olan sarı kırmızılılar fiziksel açıdan zorlanabileceği maçlarda orta saha kurgusunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte Okan Buruk'un planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 09:28
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Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı

Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor.

Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı

Lemina'nın orta saha denklemine eklemlenmesiyle taşlar da yerinden oynayacak.

Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı

12 haftanın 7'sine deplasmanda çıkacak olan Galatasaray fiziksel açıdan zorlanabileceği maçlarda Lemina-Torreira ikilisiyle sahaya çıkacak.

Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı

YUNUS GÖREV YAPABİLİR

10 numara pozisyonu için ise Dries Mertens'in yanı sıra Gabriel Sara ve Yunus Akgün forma rekabetine girecek.

Galatasaray'da orta saha kurgusu değişiyor! İşte Okan Buruk'un planı

Sara'nın düşen performansıyla birlikte Okan Buruk'un bu bölge için Yunus'u kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

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