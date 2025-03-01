Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor
Galatasaray'da iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak takımdaki o isimle sözleşme yenileme kararı aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor.
Sabah'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı.
Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek Galatasaray cephesi, Günay'ın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatacak.
BERKE ÖZER TRANSFER İÇİN YİNE GÜNDEMDE
Fernando Muslera yerine 1 numara arayışı da başladı, Eyüpspor'dan Berke Özer gündemde.
Günay ise 2. kaleci olarak takımda kalacak ve 20 milyon TL olan ücretinde iyileştirme yapılacak.
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