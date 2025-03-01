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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Galatasaray'da iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip son olarak takımdaki o isimle sözleşme yenileme kararı aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 11:35
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Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'a zam yapan Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Sarı kırmızılı kulüp iç transferde bir yerli ile daha masaya oturacak: Günay Güvenç.

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan Günay, sergilediği performansla takdir topladı.

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor.

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Sabah'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı.

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek Galatasaray cephesi, Günay'ın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

BERKE ÖZER TRANSFER İÇİN YİNE GÜNDEMDE

Fernando Muslera yerine 1 numara arayışı da başladı, Eyüpspor'dan Berke Özer gündemde.

Galatasaray'da flaş iç transfer gelişmesi! Sözleşmesi yenileniyor

Günay ise 2. kaleci olarak takımda kalacak ve 20 milyon TL olan ücretinde iyileştirme yapılacak.

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