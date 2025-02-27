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Haberler Galatasaray Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

Son dakika Galatasaray haberi | Sezona müthiş bir başlangıç yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, yaşadığı sakatlık sonrası formunu bir türlü toparlayamadı. Galatasaray'da, zorlu maç trafiği öncesinde Sara'nın performansındaki gözle görülür düşüş teknik heyet ve taraftarlar arasında endişe yaratıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:31
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Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

Dries Mertens'in ardından Gabriel Sara'nın da form kaybı yaşaması, takımda sıkıntıya neden oldu.

Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

Milliyet'in haberine göre, son derbide sergilediği düşük performans sonrası Brezilyalı oyuncu eleştirilerin odağı haline geldi.

Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

Taraftarlar ve yorumcular, "Bu kadar iyi başlayan bir futbolcunun performansı nasıl bu kadar geriler?" sorusunu sormaya başladı.

Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI
Sezonun ilk yarısında Brezilya Milli Takımı'na göz kırpan Gabriel Sara, 8 Ocak'taki Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçında sakatlanmıştı.

Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

Sakatlık sonrası sahalara dönse de eski formuna ulaşamayan oyuncu, performansı nedeniyle sorgulanmaya başlandı.

Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor

İSTENEN KATKIYI VEREMEDİ
Başakşehir maçında sonradan oyuna girip takımına penaltı kazandıran Sara, sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

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