Galatasaray’da Sara alarmı! Performansındaki düşüş endişe yaratıyor
Son dakika Galatasaray haberi | Sezona müthiş bir başlangıç yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, yaşadığı sakatlık sonrası formunu bir türlü toparlayamadı. Galatasaray'da, zorlu maç trafiği öncesinde Sara'nın performansındaki gözle görülür düşüş teknik heyet ve taraftarlar arasında endişe yaratıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI
Sezonun ilk yarısında Brezilya Milli Takımı'na göz kırpan Gabriel Sara, 8 Ocak'taki Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçında sakatlanmıştı.
Sakatlık sonrası sahalara dönse de eski formuna ulaşamayan oyuncu, performansı nedeniyle sorgulanmaya başlandı.
İSTENEN KATKIYI VEREMEDİ
Başakşehir maçında sonradan oyuna girip takımına penaltı kazandıran Sara, sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
Ancak dönüşünden sonra beklenen katkıyı veremeyen Brezilyalı futbolcu, form düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor.
DİĞER