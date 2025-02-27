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Haberler Galatasaray Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

Son dakika Galatasaray-Fenerbahçe haberi | Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesine karşı tepkisini dile getirdi. Gomez, "Ben bir insanım, maymun değilim." sözleriyle Portekizli teknik adama yanıt verdi. İşte detaylar… (GS-FB spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 14:01
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Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar, spor camiasında tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, Mourinho'nun sözleri hakkında İspanyol basınına konuştu.

Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

Gomez açıklamasında, "Uzun bir aradan sonra İspanya'daki meslektaşlarımla spor dışı bir konu nedeniyle konuşuyorum. Bu ifadeler tamamen uygunsuz ve kabul edilemez." dedi.

Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

İspanyol antrenör, Mourinho'nun sözlerini eleştirerek, "Bu ifadeleri anlamıyorum. Ben bir insanım ve böyle bir benzetmeyi hak etmiyorum. Mourinho'nun neden böyle bir yorum yaptığını bilmiyorum. Maçın önemi ve atmosferi nedeniyle duyguların yoğun şekilde yaşanması normaldir, ancak bu tür sözler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

Geçen sezonun 37. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada bile böyle bir atmosferin olmadığını belirten Gomez, "O maçta bile bu kadar gergin bir ortam hissetmemiştim." şeklinde konuştu.

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