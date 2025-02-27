Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”

İspanyol antrenör, Mourinho'nun sözlerini eleştirerek, "Bu ifadeleri anlamıyorum. Ben bir insanım ve böyle bir benzetmeyi hak etmiyorum. Mourinho'nun neden böyle bir yorum yaptığını bilmiyorum. Maçın önemi ve atmosferi nedeniyle duyguların yoğun şekilde yaşanması normaldir, ancak bu tür sözler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.