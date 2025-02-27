Galatasaray cephesinden Mourinho'ya sert tepki! “Ben maymun değilim”
Son dakika Galatasaray-Fenerbahçe haberi | Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesine karşı tepkisini dile getirdi. Gomez, "Ben bir insanım, maymun değilim." sözleriyle Portekizli teknik adama yanıt verdi. İşte detaylar… (GS-FB spor haberleri)
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İspanyol antrenör, Mourinho'nun sözlerini eleştirerek, "Bu ifadeleri anlamıyorum. Ben bir insanım ve böyle bir benzetmeyi hak etmiyorum. Mourinho'nun neden böyle bir yorum yaptığını bilmiyorum. Maçın önemi ve atmosferi nedeniyle duyguların yoğun şekilde yaşanması normaldir, ancak bu tür sözler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Geçen sezonun 37. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada bile böyle bir atmosferin olmadığını belirten Gomez, "O maçta bile bu kadar gergin bir ortam hissetmemiştim." şeklinde konuştu.
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