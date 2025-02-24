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Haberler Galatasaray Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

Daily Mail dünyanın en sert derbilerini duyurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de sıralamada yer aldı. İşte o sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 12:50
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Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

İngilizler dünyanın en sert derbilerini duyurdu. Daily Mail, dünyanın en sert 10 derbisinide Galatasaray-Fenerbahçe maçını da listesine ekledi.

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

10: Borussia Dortmund - Schalke 04

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

9: Al-Ahly - Zamalek

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

8: Athletic Bilbao - Real Sociedad

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

7: Corinthians - Palmeiras

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

6: Nacional - Penarol

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

5: Inter - Milan

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

4: Galatasaray - Fenerbahçe

Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...

3: Partizan - Kızılyıldız

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