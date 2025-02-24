Dünyanın en sert derbileri açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe...
Daily Mail dünyanın en sert derbilerini duyurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de sıralamada yer aldı. İşte o sıralama...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
8: Athletic Bilbao - Real Sociedad
7: Corinthians - Palmeiras
6: Nacional - Penarol
5: Inter - Milan
4: Galatasaray - Fenerbahçe
3: Partizan - Kızılyıldız
2: Celtic - Rangers
1: Boca Juniors - River Plate
DİĞER