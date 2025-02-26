Mourinho'ya suçlama

Golsüz beraberlikle biten dev derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları yankı uyandırmaya devam ediyor. Dış basında; Portekizli çalıştırıcının, "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözlerine dikkat çekildi. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşları Mourinho'nun sözlerini öne çıkardı. İspanya'da yayın yapan Mundo Deportivo, "Türkiye'de skandal: Mourinho, "Maymunlar gibi zıplıyorlardı" sözleri nedeniyle ırkçılıkla suçlanıyor" cümlelerini okuyucularıyla paylaştı.

G.SARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

İngiltere'den Daily Mail, "Jose Mourinho'nun İstanbul derbisinden sonra ırkçı yorumlar yaptığı iddia edildi. Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı" derken, The Sun da "Galatasaray, Mourinho'yu ırkçı yorumlar yapmakla suçluyor ve Fenerbahçe teknik direktörü hakkında suç duyurusunda bulunacak" diye yazdı. İspanyol Marca ise "Türkiye'de büyük yangın! Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamaları" nedeniyle suç duyurusunda bulundu ifadelerini kullandı.

MOURINHO ŞOKE ETTİ

İtalya'da yayınlanan Tuttosport, Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili, "Mourinho sözleriyle şoke etti. Portekizli teknik direktörün Galatasaray yedek kulübesindeki oyunculara yönelik "insanlık ve ahlak dışı" ifadeler kullandığı iddia edildi. Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılık yapmakla suçladı" denildi. BBC'de de "Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılıkla suçluyor" ifadelerine yer verdi.

RESMİ ŞİKAYET

Almanya'da Der Spiegel, Jose Mourinho'nun sözlerine değinip, "Mourinho'nun maç sonundaki açıklamalarının yankısı büyük oldu. Galatasaray, Türkleri aşağıladığını ve ırkçı yorumlarda bulunduğunu düşündüğü Mourinho için resmi makamlara şikayette bulunacak" ifadelerini kullandı. SKY Sports'ta da benzer ifadelerle Galatasaray'ın şikayetçi olacağı bildirildi.

GÖZLER UEFA'DA

Jose Mourinho'nun 'Maymun gibi zıplıyorlardı' açıklamasıyla ilgili gözler UEFA çevrildi. Galatasaray'ın şikayetiyle UEFA'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. UEFA'nın Disiplin Yönetmeliği'ne göre genel bir davranış eleştirisi kabul edilirse 'sportmenliğe aykırı' harekete bağlı olarak 1 ila 3 maç arası ceza gelebileceği vurgulanıyor. Ancak bu durum ırkçı hareket kabul edilirse 10 ya da daha fazla maç ceza gelebileceği aktarılıyor. UEFA'nın Disiplin Yönetmeliği'nde 14. maddede ırkçılık ve ayrımcılık kesin olarak yasaklanıyor.

ÇOK ÖFKELİYİM

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, TV100'e açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun açıklamalarına tepki gösteren Eray Yazgan, "Bu söylemlerden utandım, üzüldüm. Tüm basının, Riva'da TFF'de 600 yıl dünyayı Osmanlı'nın yönettiğini söyleyenler, bunun öfkesini kusmalıdırlar, kusacaklardır. Çok öfkeliyim. Geldiği günden beri Türk insanını, Türkiye'yi aşağılıyor" dedi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da cevap verip, "Acun Ilıcalı algıyı bıraksın. Şu anda Türk insanına edilen bu hakareti, bu ırkçı söylemin cevabını versin. TFF'den, Türk yargısından, UEFA'dan, FIFA'dan ve Fenerbahçe'den bu tepkiyi bekliyoruz. Şu an Galatasaraylı olarak değil, Türk insanı olarak konuşuyorum" diye ekledi.