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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadele öncsi sarı-kırmızılılarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Yunus Akgün'den gelen o haber Galatasaraylı taraftarları mutlu etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 19:21
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Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Ev sahibi Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek ligde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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