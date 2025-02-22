Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci! Fenerbahçe derbisi öncesi...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadele öncsi sarı-kırmızılılarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Yunus Akgün'den gelen o haber Galatasaraylı taraftarları mutlu etti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 19:21
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Sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda yer alamayan Yunus Akgün, takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, pazar günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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