Davinson Sanchez nefes aldırmadı

Sarı kırmızılı takımın savunmadaki en önemli ismi olan Davinson Sanchez, derbiye damgasını vurdu. Dzeko ve En-Nesyri'ye nefes aldırmayan Kolombiyalı futbolcu istatistiklerde de öne çıktı. Yaptığı 55 isabetli pasla maçın en başarılı ismi olan Sanchez, 9 ikili mücadele kazanarak da bu alanda da zirveye çıktı. Ayrıca 8 hava topu ve 22 başarılı müdahale yapan Kolombiyalı, maçın en iyilerindendi. Karşılaşma bitiminde konuşan Sanchez, "Üç puanı istedik fakat net pozisyonlara giremedik. Ders alacağımız şeyler var" dedi.