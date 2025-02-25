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Haberler Galatasaray Davinson Sanchez nefes aldırmadı

Davinson Sanchez nefes aldırmadı

Maçta en fazla isabetli pas yapan (55) ve ikili mücadele kazanan (9) isim olan Davinson Sanchez fark yarattı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 06:50
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Davinson Sanchez nefes aldırmadı

Sarı kırmızılı takımın savunmadaki en önemli ismi olan Davinson Sanchez, derbiye damgasını vurdu. Dzeko ve En-Nesyri'ye nefes aldırmayan Kolombiyalı futbolcu istatistiklerde de öne çıktı. Yaptığı 55 isabetli pasla maçın en başarılı ismi olan Sanchez, 9 ikili mücadele kazanarak da bu alanda da zirveye çıktı. Ayrıca 8 hava topu ve 22 başarılı müdahale yapan Kolombiyalı, maçın en iyilerindendi. Karşılaşma bitiminde konuşan Sanchez, "Üç puanı istedik fakat net pozisyonlara giremedik. Ders alacağımız şeyler var" dedi.

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