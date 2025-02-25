Avantaj Cimbom'da

Yılın maçında Galatasaray, dün evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Risk almayan iki takımın düellosu zaman zaman adrenalini tavan yaptırsa da genel anlamda tat vermedi. Pozisyonu az olan mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Galatasaray, ezeli rakibiyle olan 6 puanlık farkı korudu ve liderliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de oynanan ilk derbide Fenerbahçe'yi Torreira, Mertens ve Sara'nın attığı gollerle 3-1 mağlup etmişti. Bu maçta da rakibine yenilmediği için ikili averajı da eline geçirmiş oldu. İki takım arasındaki puan farkı resmiyette 6 olsa da aslında 6.5'a yükseldi. Sezon sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, aynı puanda ligi bitirirse ikili averaj sarıkırmızılılarda olduğu için Aslan, şampiyonluğu kazanmış olacak. Fenerbahçe ise şampiyonluk için rakibinin ilerleyen haftalarda, en az iki maçta yenilmesini ve bir karşılaşmada da berabere kalmasını bekleyecek.

NESYRI SUSTU

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formdaki ismi Youssef En-Nesyri, Galatasaray derbisinde suskun kaldı. Davinson Sanchez'e karşı üstünlük kuramayan Faslı forvet, oynadığı son 4 lig maçında 7 gol kaydetmişti. Nesyri, dün RAMS Park'ta bu serisine son verdi.

OĞUZ ATTI İPTAL!

Fenerbahçe, dev derbinin 14'üncü dakikasında Oğuz Aydın'la golü buldu. Ancak hakem Slavko Vincic, pozisyon öncesinde Sebastian Szymanski'nin Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle düdüğünü çaldı. Fenerbahçeli futbolcular itiraz etse de Sloven düdük, oyunu faulle başlattı.

BARIŞ'A PLAKET

22. haftadaki Gaziantep FK maçında Süper Lig'deki 100'üncü mücadelesine çıkan Barış Alper Yılmaz'a dünkü Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket ve 100 numarayı forma verildi.

KOSTIC DÖKTÜRDÜ

FENERBAHÇE'NIN Sırp yıldızı Filip Kostic, Galatasaray derbisinde harika bir oyun ortaya koydu. Tek başına Sallai ile Frankowski'nin kanadını adeta otobana çeviren tecrübeli oyuncu, yaptığı ortalarla da takımını pozisyonlara soktu.

YUNUS AKGÜN CEZALI

Ajax maçında sakatlanan ve bir süre formasından uzak kalan Yunus Akgün, dünkü Fenerbahçe derbisiyle birlikte sahalara döndü. 69'da Sara'nın yerine oyuna giren Yunus, 90+2'de gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü.

FRED: MUTLU DEĞİLİZ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, "Mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz" şeklinde konuştu.

LUCAS ÇOK ÇALIŞTI

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, dün Lemina ile birlikte orta sahada oldukça iyi bir oyun ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, birçok pozisyonda Fenerbahçeli futbolculara üstünlük kurdu.

MARIO LEMINA FARKI

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Mario Lemina, geçen haftaki Çaykur Rizespor maçına sonradan oyuna dahil olmuş ve sergilediği performansla da takdir kazanmıştı. Gabonlu oyuncu, dün derbide 11'de görev aldı ve sarı-kırmızılı takımın sahadaki en iyi ismi oldu. Lemina, maç sonu yaptığı açıklamada; "Taraftarlar gelmemi çok istedi. Şu an onlar için oynadığım için mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni yaparım. Onların ve takımın gurur duyması için oynayacağım. Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız" dedi.

PAS İSABETİ %83

Lemina, 42 pasın 35'inde isabet yakaladı, %83'te pas isabeti tutturdu. 4 kez uzun pas atan ve 4'ünde de başarılı olan Gabonlu, 12 ikili mücadelenin de 6'sını kazandı. 3 defa top uzaklaştıran Lemina, 2 pas arası yaptı, 1 de kez de top kaptı.