Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğinin açıklanmasının ardından sarı-kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Galatasaray yönetimi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e derbiyi RAMS Park'ta takip etmesi için davet mektubu gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 16:23 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 16:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Derbiyi Slavko Vincic'in yöneteceği açıklanmasının ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
GALATASARAY'DAN TAHKİM'E İTİRAZ
Sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanması sebebiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın ardından bir hamle daha geldi.
CEFERIN DERBİYE DAVET EDİLDİ
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e davet mektubu gönderdi.
Galatasaray yönetimi, Vincic gibi Sloven olan Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti.
DİĞER