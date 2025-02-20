Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.