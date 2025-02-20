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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğinin açıklanmasının ardından sarı-kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Galatasaray yönetimi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e derbiyi RAMS Park'ta takip etmesi için davet mektubu gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 16:23 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 16:27
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Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Derbiyi Slavko Vincic'in yöneteceği açıklanmasının ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

GALATASARAY'DAN TAHKİM'E İTİRAZ

Sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanması sebebiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın ardından bir hamle daha geldi.

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

CEFERIN DERBİYE DAVET EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e davet mektubu gönderdi.

Galatasaray'dan olay hamle! Aleksander Ceferin Fenerbahçe derbisine davet edildi

Galatasaray yönetimi, Vincic gibi Sloven olan Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti.

G.Saray'dan Tahkim Kurulu'na yabancı hakem itirazı!
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