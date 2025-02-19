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Haberler Galatasaray Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle tur için mücadele edecek. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 11:31
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Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için perşembe günkü karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

AZ ALKMAAR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. UEFA organiasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti. Perşembe günkü karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

NEUCHATEL XAMAX ZAFERİNİ TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAK

Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek. İsviçre temsilcisi ile 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Tur şansını zoran sokan Galatasaray, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırırken Türk futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı. Tarihinde Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarının ilk maçında 8 kez 3 ve üstü farkla mağlup olan Galatasaray, sadece Neuchatel Xamax'ı elemeyi başardı. Diğer 7 eşleşmeden boynu bükük ayrıldı.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu perşembe günkü müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

AVRUPA'DA SON 5 MAÇINI KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı. "Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı. Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

ÜST ÜSTE 32 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı. Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu. Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı. Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 20 kez çıkardı.

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 3'lü savunma hattında vazgeçerek 4'lü savunma hattına geçmesi bekleniyor. İşte sarı-kırmızılıların AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk dizilişi değiştiriyor! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

GALATASARAY: Muslera, Berkan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

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