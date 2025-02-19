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Galatasaray'da AZ Alkmaar maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırlayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 18:43
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Galatasaray'da AZ Alkmaar maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırlayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan tedavileri devam eden Yunus Akgün, Ismail Jakobs ve Alvaro Morata antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

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