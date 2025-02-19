Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 4-1'in rövanşında sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Günay Güvenç basın toplantısı düzenliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"TUR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak aynı umutla yer alacağız. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla umutlarımızı yeşertmek için maçın başlangıcı ve devamı önemli olacak. Galatasaray'ı ve ülkemizi temsil ediyoruz. İlk maçta ne yapmamız gerekiyorsa bunu perşembe günü yapmamız gerekiyor. Turu geçmek için asılacağız. İnanıyoruz. Umarım turu geçen taraf oluruz. Bizim maçtan sonra maçları olmadığı için direkt bu maça geldiler. Genç, hareketli, birbirini tanıyan bir takım. İç sahadaki başarılarını biliyorduk, dış sahada bize karşı ne yapabileceklerini görmek, onları şiddetli şekilde zorlamak ve turu geçmek için elimizden geleni yapacağız."

Günay Güvenç'in açıklamaları ise şu şekilde:

"UMUDUMUZ YÜZDE 1 BİLE OLSA GALATASARAY BU UMUDUN PEŞİNDE KOŞAR"

"Galatasaray'ın bir marşı vardı, 'adanmış hayatların umudu' diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa Galatasaray bu umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile mottomuz böyle olacak. Ülke puanı da var, kendi mutluluğumuz ve başarımız var, geçmişte başarılı bir UEFA Kupası var. Sahada her şeyimizi vereceğiz."