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Carlos Cuesta gitmek istedi
Galatasaray'ın ara transferin sonlarında renklerine kattığı Carlos Cuesta’nın İstanbul’a geliş hikayesini Genk Sportif Direktörü Dimitri De Conde anlattı. Belçika’da yayın yapan Voetbalnieuws’e konuşan De Conde, “Belçika’da transfer dönemi yeni sona ermişti. Club Brugge ile oynayacağımız kritik kupa maçı öncesinde Galatasaray’ın teklifi geldi. Cuesta, Genk’te mutlu olsa da transferi gerçekten istiyordu. Cuesta’nın ilk 11’deki yerini kaybettiği bir sır değildi. Orada ilk maçında oynadı” dedi.
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