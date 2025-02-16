Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız isim derbide yok

G.Saray'da bir süredir sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün sahalara dönüş zamanı belli oldu.

Sabah'ın haberine göre aşil tendonunda sıkıntı olan Senegalli sol bekin Çaykur Rizespor (Süper Lig), AZ Alkmaar (Avrupa Ligi) ve Fenerbahçe (Süper Lig) maçlarında oynaması beklenmiyor.