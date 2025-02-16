Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız isim derbide yok
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda o futbolcunun da bu kritik maçta forma terletemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Alvaro Morata'nın ise yaşadığı sakatlık nedeniyle dev derbide sahada yer almaması bekleniyor.
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