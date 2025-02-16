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Haberler Galatasaray Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız isim derbide yok

Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız isim derbide yok

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda o futbolcunun da bu kritik maçta forma terletemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 16:37
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Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız isim derbide yok

G.Saray'da bir süredir sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün sahalara dönüş zamanı belli oldu.

Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız isim derbide yok

Sabah'ın haberine göre aşil tendonunda sıkıntı olan Senegalli sol bekin Çaykur Rizespor (Süper Lig), AZ Alkmaar (Avrupa Ligi) ve Fenerbahçe (Süper Lig) maçlarında oynaması beklenmiyor.

Galatasaray'a bir kötü haber daha! Yıldız isim derbide yok

Milli sağ kanadın ise Rizespor sınavında riske edilmemesi, Alkmaar ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sahada olması öngörülüyor.

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