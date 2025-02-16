Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar için büyük önem arz eden bu mücadele öncesi hava durumuyla ilgili olarak dikkat çeken uyarı geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
AKILLARA JUVENTUS MAÇI GELDİ
Galatasaray, 10 Aralık 2013 tarihinde 21.45'te Juventus ile karşı karşıya gelmişti.
Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki güne ertelenirken, sarı-kırmızılılar 85. dakikada Wesley Sniejder'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükselmişti.
DİĞER