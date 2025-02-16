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Haberler Galatasaray Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar için büyük önem arz eden bu mücadele öncesi hava durumuyla ilgili olarak dikkat çeken uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 15:19
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Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak tur şansını zora sokmuştu.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...

Sarı-kırmızılıların 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi meteorolojik kaynaklardan kötü haber geldi.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...

NTV'nin haberine göre, RAMS Park'ta Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak mücadelenin maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...

AKILLARA JUVENTUS MAÇI GELDİ

Galatasaray, 10 Aralık 2013 tarihinde 21.45'te Juventus ile karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi dikkat çeken uyarı! Hava durumu...

Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki güne ertelenirken, sarı-kırmızılılar 85. dakikada Wesley Sniejder'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükselmişti.

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