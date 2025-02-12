Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!
Galatasaray devre arasında kadrosuna Belçika ekibi Genk'ten Carlos Cuesta'yı kattı. Kolombiyalı stoperin transferi hakkında yurt dışından flaş sözler geldi. İşte haberin detayları...
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Cuesta'nın tam bir stoper olduğunu belirten Belçikalı gazeteci, "Yeni antrenör iki merkez defans oyuncusundan oluşan bir savunma tercih etti. Defans oyuncuları Sadick ve Smets ilk tercihleriydi. Bir önceki teknik direktör Wouter Vrancken de iki merkez savunmacılı bir sistem seçmişti ancak bazen taktik değiştirmeyi seviyordu. Cuesta'nın her türlü savunma sisteminde oynayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam bir merkez defans oyuncusu ve boyunun eksikliğini fiziksel varlığı ve gücüyle kapatıyor." dedi.
Son olarak oyuncunun yakın zamanda şanssız olduğunu belirten Stephan Calander, "Öte yandan Cuesta, yaz aylarında kaçırdığı transferler nedeniyle son aylarda şanssızdı. Henüz 25 yaşında, yani en iyi dönemine yakın olmalı. Cuesta, Kolombiya Milli Takımı ile uluslararası düzeyde oynayabileceğini zaten gösterdi.
Copa America finallerine düzenli olarak ilk 11'de başladı. Galatasaray, Cuesta için biraz fazla para ödemiş olsa da, bir transferin başarılı olup olmayacağından asla emin olamazsınız..." açıklamalarında bulundu.
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