  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Galatasaray devre arasında kadrosuna Belçika ekibi Genk'ten Carlos Cuesta'yı kattı. Kolombiyalı stoperin transferi hakkında yurt dışından flaş sözler geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 10:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Galatasaray savunma hattı için kadrosuna Carlos Cuesta'yı transfer etti. Oyuncu hakkında Belçika'dan VoetbalNieuws gazetecisi Stephan Calander, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

İŞTE GAZETECİNİN TRANSFER HAKKINDAKİ SÖZLERİ:

Oyuncu için ödenen bedelin şaşkınlık yarattığını belirten ve boyu hakkında konuşan Calander, "Boyu Belçika'da hiçbir zaman sorun olmadı, Belçika birinci liginde nispeten 'küçük' olan çok sayıda stoper var. Ancak medya, Galatasaray'ın son 6 aydır Genk'te yedek kulübesinde oturan bir oyuncu için 8 milyon Euro ödemeye razı olmasına çok şaşırdı.

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Cuesta önceki yıllarda KRC Genk için önemli bir oyuncuydu ve kulüp Copa America'daki güçlü performansının ardından yaz aylarında transfer olacağını düşünüyordu. Genk sonunda Thorsten Fink'i teknik direktörlüğe getirdi. Alman teknik adam beraberinde genç Belçikalı yetenek Matte Smets'i de getirdi. Cuesta yazın transfer olamadı ve yedek oyuncu oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Cuesta'nın tam bir stoper olduğunu belirten Belçikalı gazeteci, "Yeni antrenör iki merkez defans oyuncusundan oluşan bir savunma tercih etti. Defans oyuncuları Sadick ve Smets ilk tercihleriydi. Bir önceki teknik direktör Wouter Vrancken de iki merkez savunmacılı bir sistem seçmişti ancak bazen taktik değiştirmeyi seviyordu. Cuesta'nın her türlü savunma sisteminde oynayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam bir merkez defans oyuncusu ve boyunun eksikliğini fiziksel varlığı ve gücüyle kapatıyor." dedi.

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Son olarak oyuncunun yakın zamanda şanssız olduğunu belirten Stephan Calander, "Öte yandan Cuesta, yaz aylarında kaçırdığı transferler nedeniyle son aylarda şanssızdı. Henüz 25 yaşında, yani en iyi dönemine yakın olmalı. Cuesta, Kolombiya Milli Takımı ile uluslararası düzeyde oynayabileceğini zaten gösterdi.

Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Copa America finallerine düzenli olarak ilk 11'de başladı. Galatasaray, Cuesta için biraz fazla para ödemiş olsa da, bir transferin başarılı olup olmayacağından asla emin olamazsınız..." açıklamalarında bulundu.

Mourinho'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Anderlecht maçı 11'i
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Koca bir tencere dolma yaptı! Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid ev hanımlarına taş çıkardı!
Başkan Erdoğan Endonezya'da "Filistin" için ses yükseltti: Gayrimeşru projedir!
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca!
F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem... Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem... 10:28
Cuesta transferi için yurt dışından olay yorum! Cuesta transferi için yurt dışından olay yorum! 10:18
Club Brugge - Atalanta maçı hangi kanalda? Club Brugge - Atalanta maçı hangi kanalda? 10:04
F.Bahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek F.Bahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek 09:29
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! 09:25
F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! 09:17
Daha Eski
Berke haziranda Aslan Berke haziranda Aslan 08:50
Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:04
G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! 01:29
Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! 01:29
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 01:29
Derbinin tarihi belli oldu! Derbinin tarihi belli oldu! 01:29