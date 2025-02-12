Galatasaray'ın Carlos Cuesta transferi için Belçika'dan olay yorum!

Cuesta'nın tam bir stoper olduğunu belirten Belçikalı gazeteci, "Yeni antrenör iki merkez defans oyuncusundan oluşan bir savunma tercih etti. Defans oyuncuları Sadick ve Smets ilk tercihleriydi. Bir önceki teknik direktör Wouter Vrancken de iki merkez savunmacılı bir sistem seçmişti ancak bazen taktik değiştirmeyi seviyordu. Cuesta'nın her türlü savunma sisteminde oynayabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam bir merkez defans oyuncusu ve boyunun eksikliğini fiziksel varlığı ve gücüyle kapatıyor." dedi.