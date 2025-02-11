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Haberler Galatasaray Galatasaray Eren Elmalı transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray Eren Elmalı transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Eren Elmalı'nın transferi içim Trabzonspor ile anlaşmaya varıldığını ve Milli futbolcunun sözleşme detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 22:13 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 22:19
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Galatasaray Eren Elmalı transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Eren Elmalı'nın transferi için Trabzonspor ile anlaştığını ve Milli futbolcunun sözleşme detaylarını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli kârının %25'i eski kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,

Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

İfadelerine yer verildi.

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