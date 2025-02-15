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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında yediği kırmızı kart ile eleştirilerin odak noktasında olan Kaan Ayhan için flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte milli futbolcunun ve taraftarların şaşkınlığını gizleyemediği, çok konuşulacak o karar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 09:20
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Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından beklenmedik bir mağlubiyet ile döndü.

Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesi ve takımını 10 kişi bırakması, maçın kopma noktası olarak gösterildi.

Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kaan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

Kritik mücadelenin ardından yönetimin milli futbolcu ile ilgili aldığı karar ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre 30 yaşındaki stoperin maaşına oyuncunun dahi beklemediği bir oranda zam yapıldı.

Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

NEREDEYSE İKİ KATI

Yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesiyle beraber futbolcunun ücretinde ciddi artışa gidildiği aktarıldı. Buna göre yıllık 800 bin euroya oynayan Kaan Ayhan'ın ücretinin 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken, maaşının 1.5 milyon euroya çıkarılmasına şaşırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray'da yerli futbolculara zam meselesinde de sürecin iyi yönetilemediği eleştirileri başladı. Yunus ve Abdülkerim'in performanslarındaki dalgalanmalar da buna örnek gösterildi.

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