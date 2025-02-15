Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...
Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında yediği kırmızı kart ile eleştirilerin odak noktasında olan Kaan Ayhan için flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte milli futbolcunun ve taraftarların şaşkınlığını gizleyemediği, çok konuşulacak o karar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
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Kritik mücadelenin ardından yönetimin milli futbolcu ile ilgili aldığı karar ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre 30 yaşındaki stoperin maaşına oyuncunun dahi beklemediği bir oranda zam yapıldı.
NEREDEYSE İKİ KATI
Yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesiyle beraber futbolcunun ücretinde ciddi artışa gidildiği aktarıldı. Buna göre yıllık 800 bin euroya oynayan Kaan Ayhan'ın ücretinin 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken, maaşının 1.5 milyon euroya çıkarılmasına şaşırdığı ortaya çıktı.
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Galatasaray'da yerli futbolculara zam meselesinde de sürecin iyi yönetilemediği eleştirileri başladı. Yunus ve Abdülkerim'in performanslarındaki dalgalanmalar da buna örnek gösterildi.
Kaan Ayhan bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 28 maçta toplamda 2.176 dakika süre aldı. 2 asist katkısı sunan oyuncu toplamda 8 sarı/1 kırmızı kart gördü.
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