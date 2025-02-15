Galatasaray'dan şaşırtan Kaan Ayhan kararı! AZ Alkmaar maçı öncesi...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU Kaan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.