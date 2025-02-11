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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Mertens'in penaltı pozisyonu ile ilgili 2 flaş iddia! VAR'ın önerisi...

GALATASARAY HABERİ | Mertens'in penaltı pozisyonu ile ilgili 2 flaş iddia! VAR'ın önerisi...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Dries Mertens ile kazandığı penaltı öncesi hakemler arasında yaşananlar merak edilirken son olarak bu konu ile alakalı 2 flaş iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERİ | Mertens'in penaltı pozisyonu ile ilgili 2 flaş iddia! VAR'ın önerisi...

Sosyal medya, maçtaki kritik kararlarla çalkalanırken iki önemli iddia gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre ilk iddia, maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır, 12. dakikada penaltıyı çaldı. Ardından da VAR'da bulunan Jakob A. Sundberg kendisini uyarıp izlemeye çağırdı. Ancak Oğuzhan Çakır bu karara uymadı ve penaltının kullanılmasını istedi. İkinci iddia ise VAR'da bulunan Sundberg, pozisyonu 'gri' olarak değerlendirdi ve hakem yorumu olarak kabul edip orta hakem Oğuzhan Çakır'ı davet etmedi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de bu konularla ilgili hem hakemlerden hem de diğer görevlilerden bilgilendirme isterken MHK de bu iki iddiayı soruşturuyor.

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