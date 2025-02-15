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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

Galatasaray, AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:38
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ'ye 4-1 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, maçtan sakatlık şokuyla da ayrıldı.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

Karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan Alvaro Morata'nın MR'ı çekildi. Cuma günü Türkiye'ye sabah saatlerinde dönen Galatasaray günü izinli geçirdi.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

Sarı-kırmızılılarda Morata'nın adalesinde ağrısının bulunduğu öğrenilirken sponsor hastanede kontrolleri yapıldı.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 'UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

"Sağlık Raporu" başlıklı açıklamada ayrıca, 'Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir.' ifadelerine yer verildi

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

DEV DERBİDE YOK!

İspanyol golcünün sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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