Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...
Galatasaray, AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:38
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G.SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 'UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
"Sağlık Raporu" başlıklı açıklamada ayrıca, 'Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir.' ifadelerine yer verildi
DEV DERBİDE YOK!
İspanyol golcünün sakatlığı nedeniyle 2-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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