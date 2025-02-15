Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Alvaro Morata...

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 'UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

"Sağlık Raporu" başlıklı açıklamada ayrıca, 'Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir.' ifadelerine yer verildi