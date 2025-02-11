  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turunda oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 12:23 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 12:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri açıklandı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turunda oynayacakları ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Anderlecht maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic, AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesini ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ise aynı gün saat 23.00'te oynanacak.

Dursun Özbek: Provoke etmek için...
Özbek'ten derbi sözleri! "Hazırlıklı olunmadığını gördük"
DİĞER
Son görüntüsü sevenlerini üzmüştü! Murat Dalkılıç’ın bitmek bilmeyen burun ameliyatı serüveni! Ünlü popçu 11. kez bıçak altına yattı
CHP'de "prematüre ön seçim"in tarihi belli oldu! İmamoğlu'na "Aday Özgür Özel olsun" sürprizi... İşte Mansur Yavaş'ın yol haritası
G.Saray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak
F.Bahçe'den beklenmedik transfer! 5 yıllık imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir transferi resmen açıkladı RAMS Başakşehir transferi resmen açıkladı 13:26
Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman? Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman? 12:48
F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki hakemleri açıklandı F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki hakemleri açıklandı 12:22
Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 12:12
Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Juventus-PSV Eindhoven maçı ne zaman? 11:47
Özbek'ten derbi sözleri! "Hazırlıklı olunmadığını gördük" Özbek'ten derbi sözleri! "Hazırlıklı olunmadığını gördük" 11:40
Daha Eski
Trabzonspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer! Trabzonspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer! 11:23
Dursun Özbek: Provoke etmek için... Dursun Özbek: Provoke etmek için... 11:15
Fırtına'dan orta saha transferi Fırtına'dan orta saha transferi 11:09
Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında... Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında... 11:08
Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 10:56
Fırtına evinde bir başka Fırtına evinde bir başka 10:42