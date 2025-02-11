Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri açıklandı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turunda oynayacakları ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Anderlecht maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic, AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesini ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ise aynı gün saat 23.00'te oynanacak.