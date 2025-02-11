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Haberler Galatasaray Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Eren Elmalı için Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:04
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Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Kış transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Şu ana kadar 5 ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Eren Elmalı oldu.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Yönetim, milli futbolcunun transferi için Trabzonspor ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Trabzonspor ile ikinci kez masaya oturan Galatasaray'ın 24 yaşındaki sol bekin transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlansa da ödeme planında çıkan pürüz nedeniyle transfer bir kez daha askıya alınmıştı.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Galatasaray yönetimi, üçüncü görüşmede Eren Elmalı transferine noktayı koymaya hazırlanıyor.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun transferi için Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

A Spor'un haberine göre, evrak işlemlerinin yetişmesi halinde milli oyuncu sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıktı.

Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi

24 yaşındaki sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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