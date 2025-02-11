Galatasaray Eren Elmalı transferini bitiriyor! İmza an meselesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Eren Elmalı için Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:04
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Trabzonspor ile ikinci kez masaya oturan Galatasaray'ın 24 yaşındaki sol bekin transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlansa da ödeme planında çıkan pürüz nedeniyle transfer bir kez daha askıya alınmıştı.
Galatasaray yönetimi, üçüncü görüşmede Eren Elmalı transferine noktayı koymaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, milli oyuncunun transferi için Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
A Spor'un haberine göre, evrak işlemlerinin yetişmesi halinde milli oyuncu sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıktı.
24 yaşındaki sol bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
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