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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

Ara transfer döneminin son günlerinde sağ bek takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, yönünü Juanlu Sanchez'e dönmüştü. Arka arkaya gerçekleşen görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşandı. Sevilla, transfer kararını açıklayacağı tarihi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:12
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

Devre arasında Alvaro Morata'yı renklerine bağlayarak ses getiren Galatasaray, başka bir İspanyol oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

Sevilla'nın 21 yaşındaki sağ beki Juanlu Sanchez için kulübü ile temasa geçen sarı kırmızılılar, yetenekli oyuncu için sürdürdüğü ısrarın meyvesini almak üzere.

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

Son saate kadar La Liga ekibi ile pazarlıklarını sürdürecek olan Cimbom, sunduğu 3. teklif ile transferin kilidini açabilir.

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Estadio Deportivo'dan derlediği habere göre Sevilla cephesinin yetenekli sağ bek için cevabını vereceği tarih açıklandı.

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

İLK TEKLİF 8 MİLYON EURO

Haberde Galatasaray'ın ilk teklifinin 8 milyon euro olduğu ve İspanyol ekibin bu teklifi anında reddettiği belirtildi. Ardından Florya yönetimi bonuslar ile birlikte 10 milyon euroluk bir teklif iletti.

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

İkinci teklife de olumsuz yanıt gelmesinin ardından George Gardi aracılığı ile sürdürülen görüşmelerde üçüncü ve son teklif sunuldu.

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

Oyuncu için 9+2 milyon euro olarak sunulan teklife La Liga ekibi bu kez önceki tekliflere oranlara daha ılıman yaklaştı. İspanya temsilcisinin transfere yanıtını vereceği tarih belirtildi.

Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

BARCELONA MAÇINDAN SONRA...

Habere göre Sevilla, 9 Şubat Pazar günü saat 23:00'da Barcelona'yı ağırlayacağı maçın ardından Sanchez için kararını açıklayacak.

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