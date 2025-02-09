Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...
Ara transfer döneminin son günlerinde sağ bek takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray, yönünü Juanlu Sanchez'e dönmüştü. Arka arkaya gerçekleşen görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşandı. Sevilla, transfer kararını açıklayacağı tarihi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Estadio Deportivo'dan derlediği habere göre Sevilla cephesinin yetenekli sağ bek için cevabını vereceği tarih açıklandı.
İLK TEKLİF 8 MİLYON EURO
Haberde Galatasaray'ın ilk teklifinin 8 milyon euro olduğu ve İspanyol ekibin bu teklifi anında reddettiği belirtildi. Ardından Florya yönetimi bonuslar ile birlikte 10 milyon euroluk bir teklif iletti.
İkinci teklife de olumsuz yanıt gelmesinin ardından George Gardi aracılığı ile sürdürülen görüşmelerde üçüncü ve son teklif sunuldu.
Oyuncu için 9+2 milyon euro olarak sunulan teklife La Liga ekibi bu kez önceki tekliflere oranlara daha ılıman yaklaştı. İspanya temsilcisinin transfere yanıtını vereceği tarih belirtildi.
BARCELONA MAÇINDAN SONRA...
Habere göre Sevilla, 9 Şubat Pazar günü saat 23:00'da Barcelona'yı ağırlayacağı maçın ardından Sanchez için kararını açıklayacak.
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