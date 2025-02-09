Galatasaray'a Juanlu Sanchez için tarih verildi! Transfer...

İLK TEKLİF 8 MİLYON EURO Haberde Galatasaray'ın ilk teklifinin 8 milyon euro olduğu ve İspanyol ekibin bu teklifi anında reddettiği belirtildi. Ardından Florya yönetimi bonuslar ile birlikte 10 milyon euroluk bir teklif iletti.