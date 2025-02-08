Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!
Ara transferde sağ bek takviyesi yapmak için çalışamalarını sürdüren ve bu doğrultuda gündemine Fransa Ligi takımlarından Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski'yi alan Galatasaray'a Polonyalı futbolcudan transferde kötü bir haber geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 22:31
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Nice maçının ardından basın toplantısında konuşan Still, "Frankowski seyahat edip bizimle maçı oynayabilecek mentalde değildi"
"Ama kulübün tavrı net. Franky (Frankowski) takımdan ayrılmayacak." dedi.
William Still transferin gerçekleşmemesinin nedeni olarak sağ bek pozisyonunda yedek oyuncu olmamasını gösterdi.
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