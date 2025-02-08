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Haberler Galatasaray Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

Ara transferde sağ bek takviyesi yapmak için çalışamalarını sürdüren ve bu doğrultuda gündemine Fransa Ligi takımlarından Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski'yi alan Galatasaray'a Polonyalı futbolcudan transferde kötü bir haber geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 22:31
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Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

Galatasaray transfer dönemi bitmeden kadrosuna bek takviyesi yapmak istiyor.

Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

Ntvspor'un haberine göre, sarı kırmızılılar, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşmaya vardı.

Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

Nice ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Frankowski'nin son durumu hakkında teknik direktör William Still açıklamalarda bulundu.

Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

Nice maçının ardından basın toplantısında konuşan Still, "Frankowski seyahat edip bizimle maçı oynayabilecek mentalde değildi"

Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

"Ama kulübün tavrı net. Franky (Frankowski) takımdan ayrılmayacak." dedi.

Frankowski Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocası resmen açıkladı!

William Still transferin gerçekleşmemesinin nedeni olarak sağ bek pozisyonunda yedek oyuncu olmamasını gösterdi.

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