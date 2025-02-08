GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...
Devre arası çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem sağ bek transferi. Sarı kırmızılıların Girona ile İspanyol futbolcu için temasa geçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlaması durumunda 14 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyerek mutlu sona ulaşabileceği belirtiliyor.
Girona formasi ile 26 maçta görev alan Martinez, sahada kaldığı süre boyunca 3 gol/3 asist katkısı sundu.
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