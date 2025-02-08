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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

Devre arası çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem sağ bek transferi. Sarı kırmızılıların Girona ile İspanyol futbolcu için temasa geçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 16:28
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

İspanyol basınından Fichajes, Galatasaray'ın Girona ile Arnau Martinez için temasa geçtiğini ve önümüzdeki günlerde transferini gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

Savunma hattını genç ve gelecek vaat eden bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, hem oyun zekası hem de hücum hattına sağladığı katılım ile dikkat çeken İspanyol için formüller üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

Haberde belirtilene göre La Liga'da 8. sırada mücadele veren Girona oyuncuyu vermek istemiyor fakat Galatasaray'ın istemesi durumunda bu transferi gerçekleştirebilmesinin bir yolu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlaması durumunda 14 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyerek mutlu sona ulaşabileceği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

Girona formasi ile 26 maçta görev alan Martinez, sahada kaldığı süre boyunca 3 gol/3 asist katkısı sundu.

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