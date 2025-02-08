GALATASARAY HABERLERİ | Transferde flaş sağ bek gelişmesi! 14 milyon euro...

İspanyol basınından Fichajes, Galatasaray'ın Girona ile Arnau Martinez için temasa geçtiğini ve önümüzdeki günlerde transferini gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Savunma hattını genç ve gelecek vaat eden bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, hem oyun zekası hem de hücum hattına sağladığı katılım ile dikkat çeken İspanyol için formüller üzerine görüşmelerini sürdürüyor.