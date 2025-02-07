  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu...

Galatasaray'da UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu...

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak UEFA Avrupa Ligi için listeye eklenecek 3 yeni isim belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 11:26 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 11:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasasay, listeye 3 yeni isim ekledi.

Galatasaray'da UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu...

Sarı-kırmızılılar, Ziyech, Nelsson ve Batshuayi'nin yerine Lemina, Morata ve Cuesta'yı dahil edecek.

Galatasaray'da UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu...

Bilindiği gibi UEFA listelerine ara transfer döneminde en fazla 3 yeni isim eklenebiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:48
F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi! F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi! 11:43
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? 11:30
UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu... UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu... 11:25
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 11:09
Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? 11:02
Daha Eski
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş... Transferde flaş gelişme! Beşiktaş... 10:22
Schjelderup için flaş karar! Schjelderup için flaş karar! 10:20
Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho... Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho... 10:20
Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman? Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman? 10:13
Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? 10:06
Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman? Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman? 09:57