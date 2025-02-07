Galatasaray'da UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu...
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak UEFA Avrupa Ligi için listeye eklenecek 3 yeni isim belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 11:26 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 11:29
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Sallai için yine Avrupa lisansı çıkarılamadı. Listeye 3 yeni isim eklendi.
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