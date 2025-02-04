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Haberler Galatasaray Lemina geliyor

Lemina geliyor

Galatasaray eski orta sahası ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi Wolverhampton ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu ise senelik 2.5 milyon euro'ya ikna etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Lemina geliyor

Orta sahada Sara ve Torreira'nın yanına bu kalitede bir isim transfer etmek isteyen G.Saray'da listenin ilk sırasında yer alan Mario Lemina'da mutlu sona ulaşıldı. Daha önce teknik heyetle yaşadığı tartışma sonrasında İngiliz ekibi Wolverhampton'da kaptanlığı alınan Lemina, bunun ardından ayrılık kararı almıştı. Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte gözden çıkarılan 31 yaşındaki orta saha için devreye giren sarı-kırmızılılar, eski yıldızın transferini bitirmeyi başardı.

5 YIL SONRA DÖNÜŞ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ancak 1 yıllık opsiyonu bulunan Gabonlu oyuncu için G.Saray yönetimi 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldı. Oyuncunun parçalıyı giymek için kurduğu baskı da yönetimin transferi 3 milyona bitirmesinde etkili oldu. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak olan Lemina'ya ise senelik 2.5 milyon euro ödenecek. Gabonlu futbolcu 5 yıl sonra yeniden parçalı formayı giyecek.

FEDAKARLIK YAPIYOR

Gabonlu futbolcu yeniden G.Saray'a dönmek için üzerine düşeni yaptı. Kulübü Wolverhampton'dan transferde kolaylık sağlamasını isteyen Lemina, kendisine gelen senelik 4 milyon euro'luk teklifleri elinin tersiyle geri çevirdi.

TOP KAPMA CANAVARI

Mario Lemina üstün teknik becerilerinin yanı sıra savunma yönüyle de dikkat çekiyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon yüzde 91'lik top kapma oranıyla Avrupa'nın büyük ligleri arasında ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca son 3 yılda sadece 2 maç kaçıran Lemina, istikrarıyla dikkat çekiyor.

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