Ahmet Çakar'dan flaş Gaziantep FK-Galatasaray maçı yorumu: Osimhen çok yalnız

"PENALTI OLMALIYDI" Galatasaray için kritik bir maçtı. Sonuçta bir deplasman ve G.Antep haftalardır kendi sahasında yenilmiyor. G.Saray'ı sezon başından beri rakip kaleye götüren Yunus Akgün sakat, Barış Alper ise ilk 11'de yoktu. Bu tür maçlar gerçekten zordur. Maçın başında G.Saray, Ahmed Kutucu'nun vuruşu ile öne geçti. Aslında böyle bir gol, beklenen bir gol değil.

Ondan sonra G.Saray'ın iyi oynadığını söyleyemeyiz. Her ne kadar G.Saray kendi kalesinde pozisyon görmese de dengeli bir oyun oldu. Ama izlemeye alıştığımız G.Saray'ın hücum aksiyonlarından hiçbirini göremedik. İkinci yarı çok kritik bir pozisyon var. Osimhen kaleye vuracağına Ahmed Kutucu'nun önüne bıraktı ama Ahmed iyi vuramadı. İyi vursa belki de son dakikalardaki stresin hiçbirini yaşamayacaklardı.