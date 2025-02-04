Ahmet Çakar'dan flaş Gaziantep FK-Galatasaray maçı yorumu: Osimhen çok yalnız
Ahmet Çakar, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o dikkat çeken ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
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"OSIMHEN İNANIN ÇOK YALNIZ"
Osimhen inanın çok yalnız. Ne destek ne orta ne de pas var. Buna rağmen bütün iyi niyetiyle mücadele ediyor. Sonuçta G.Saray kazandı, artık kazanmak önemli. Adana maçına Barış Alper, Torreira, Abdülkerim ve Muslera cezalı olarak çıkamayacak. Gelelim hakem Kadir Sağlam'a. Maçta iki büyük hatası var. İlki ilk yarıda Sanchez'in topu elle oynamasına penaltı vermemesi.
Her ne kadar top Muslera'dan dönse de o anda Sanchez'in kolu yanında. Kolunu kaldırıyor, el doğal konumda değil ve topu kesiyor. Bence penaltı. G.Saray'ın ilk golüne ofsayt itirazları var ama kaleden 6 metre uzakta Sallai, şeklen ofsayt. Kaleciye ve doğal olarak da gole etkisi yok, gol doğru. Ancak ikinci yarıda G.Antepli Sorescu sarı kartı olduğu halde bilerek, isteyerek topu almak için oyun durduğunda rakibin bileğine basıyor. En azından 1 sarı kart görüp atılması gerekirdi.
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