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Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası yaptığı paylaşım sonrası Mauro Icardi'den peş peşe göndermeli paylaşımlar geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 12:22
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Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup etti.

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

Maçta çok tartılılan pozisyonların arasında Davinson Sanchez'in elle oynadığı pozisyon olmuştu.

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Davinson'un elle oynadığı pozisyonun fotoğrafını paylaşarak "Hentbol Dünya Kupası" notunu düşmüştü.

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

Galatasaray'da ise Mauro Icardi'den Portekizli teknik adama cevap geldi.

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

İşte Mauro Icardi'nin o paylaşımı:

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!

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