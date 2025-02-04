Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya peş peşe göndermeler!
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası yaptığı paylaşım sonrası Mauro Icardi'den peş peşe göndermeli paylaşımlar geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da ise Mauro Icardi'den Portekizli teknik adama cevap geldi.
İşte Mauro Icardi'nin o paylaşımı:
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