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Haberler Galatasaray Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu

Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu

Avrupa'da transferin son gününde harekete geçen Galatasaray, orta sahaya beklenen transferi bitirdi. Sarı kırmızılılar eski yıldız oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna katıyor. Gabonlu orta saha oyuncusu, sarı kırmızılılarla anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:17
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Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu

Sarı kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan eski yıldız futbolcusu Mario Lemina ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu

Talk Sport'un haberinde göre Galatasaray ve Wolves 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu

Yıldız oyuncu 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu

Bu sezon 19 maçta Wolverhampton formasını giyen Mario Lemina 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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