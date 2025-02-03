Galatasaray Lemina ile anlaştı! Transferi böyle duyuruldu
Avrupa'da transferin son gününde harekete geçen Galatasaray, orta sahaya beklenen transferi bitirdi. Sarı kırmızılılar eski yıldız oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna katıyor. Gabonlu orta saha oyuncusu, sarı kırmızılılarla anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yıldız oyuncu 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.
Bu sezon 19 maçta Wolverhampton formasını giyen Mario Lemina 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
DİĞER