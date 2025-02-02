  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 14:58 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 15:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak sarı-kırmızılıların yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

İŞTE YILDIZ FUTBOLCUNUN İLK AÇIKLAMALARI:

"GURURLU ANLAR YAŞATMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum.

"TEK SEBEBİM GALATASARAY"

Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten.

Kardelenler - Dizi
Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler...
DİĞER
Berfu Yenenler’den ortalık karıştıran soru! Gökhan Türkmen Mert Demir için açtı ağzını yumdu gözünü: Emek hırsızı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? 14:50
Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? 14:45
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 14:41
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları 14:17
Brentford - Tottenham maçı ne zaman? Brentford - Tottenham maçı ne zaman? 14:09
Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman? 13:58
Daha Eski
Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman? Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman? 13:44
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 13:09
Hollanda'da skandal hata! 12 futbolcuyla oynadılar Hollanda'da skandal hata! 12 futbolcuyla oynadılar 12:43
Ogün Altıparmak vefat etti Ogün Altıparmak vefat etti 12:40
Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:40
Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 12:23