Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak sarı-kırmızılıların yeni transferi Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

İŞTE YILDIZ FUTBOLCUNUN İLK AÇIKLAMALARI:

"GURURLU ANLAR YAŞATMAK İÇİN SABIRSIZIM"

Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum.

"TEK SEBEBİM GALATASARAY"

Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten.