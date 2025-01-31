Spor yazarları Ajax-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'da Osimhen'in bir partneri yok. İcardi ile mükemmel ikili olmuştu. Batshuayi ile olmadı. Belki de o yüzden Okan Buruk, Alvaro Morata transferini istedi. Morata geldikten sonra Osimhen'in verimi çok daha artacaktır. Ayrıca Morata da gol ve asistleri ile Galatasaray'ın gücüne güç katar. Nokta atışı bir transfer olacak. Milan'da belki beklentilerin altında kaldı ama Atletico Madrid'de harika işler yapıyordu Morata!

İkinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı Galatasaray... Gabriel Sara ile çok net bir pozisyon yakaladık. İlk yarıda şut atmayan Barış Alper ikinci yarıda Ajax kalesini şutları ile dövdü... Tam biz gol ararken yine kaptırdığımız bir topta kalemizde golü gördük. İlk golde olduğu gibi bu golde de Berkan'ın hatası vardı. Fitz-Jim, topu uzak köşeye bıraktığı için Muslera'nın yapabileceği bir şey yoktu golde...