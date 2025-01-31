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Haberler Galatasaray Spor yazarları Ajax-Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Ajax-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak adını play-off'lara yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ajax - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 09:04
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Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – ACİL MORATA!

Galatasaray, ilk 8'e girip son 16 biletini almak için sahaya çıktı. Maç harika bir tribün atmosferinde oynandı. Ajax ve Galatasaray tribünlerinin coşkusu görülmeye değerdi. Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Farioli'nin Ajax'ının Galatasaray'a karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıktığını gördük. Çünkü önceki maçlarına göre daha hırslı oynadılar.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray, ilk yarıda özellikle Osimhen ile net fırsatlardan yararlanamadı. Osimhen her zamanki gibi çok hırslı ve rakip savunma karşısında yıpratıcıydı. Gol atmak için çok çabalıyor Osimhen ama son vuruşlarda en şanssız günlerini yaşıyor. Dün gördüğü gereksiz sarı kartla cezalı duruma da düştü Osimhen! Büyük kayıp Galatasaray için! Galatasaray'dan gol beklerken; kalemizde golü gördük. Traore'nin attığı golde topu çelen Muslera'nın çok büyük hatası vardı. Pozisyonda Berkan da Traore'ye çok uzak kalınca Ajax'ın golü geldi. Ajax kanatları çok iyi kullandı. Galatasaray geriye düştükten sonra yine telaşlı bir oyuna döndü.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper ve Yunus Akgün, kanatlardan getirdikleri toplarda hep Osimhen'e servis yapmayı tercih ettiler. Oysa iki oyuncunun da gol vuruşları çok iyi. Şut atmayı hep ikinci planda tuttu, Barış ve Yunus! İlk 11'de başlayan Sara, oyunun hem savunma tarafında hem de hücum bölümünde kusursuzdu yine. Galatasaray ilk yarıyı geride kapattı ama Ajax'tan çok daha fazla pozisyona girdi.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'da Osimhen'in bir partneri yok. İcardi ile mükemmel ikili olmuştu. Batshuayi ile olmadı. Belki de o yüzden Okan Buruk, Alvaro Morata transferini istedi. Morata geldikten sonra Osimhen'in verimi çok daha artacaktır. Ayrıca Morata da gol ve asistleri ile Galatasaray'ın gücüne güç katar. Nokta atışı bir transfer olacak. Milan'da belki beklentilerin altında kaldı ama Atletico Madrid'de harika işler yapıyordu Morata!

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı Galatasaray... Gabriel Sara ile çok net bir pozisyon yakaladık. İlk yarıda şut atmayan Barış Alper ikinci yarıda Ajax kalesini şutları ile dövdü... Tam biz gol ararken yine kaptırdığımız bir topta kalemizde golü gördük. İlk golde olduğu gibi bu golde de Berkan'ın hatası vardı. Fitz-Jim, topu uzak köşeye bıraktığı için Muslera'nın yapabileceği bir şey yoktu golde...

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Skor 2-0'a geldikten sonra Okan hocadan hamleler geldi. Berkan ve Yunus çıktı. Jelert ve Batshuayi girdi. Çift forvete döndü Galatasaray. Batshuayi'nin kaçırdığı bir gol var ki... Yok artık. Sonrasında Osimhen'in kaçırdığı... Ancak yine de bir gol attı Osimhen... Galatasaray her maçta tonla gol pozisyonuna giriyor ama çerçeveyi bulamıyor. O zaman acil Morata! İlk 8 derken, Play-Off ile yola devam! Bu arada Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – PENALTIYI VERMEDİ

Her iki takım dengeli başladı. Rakibin pas ile geriden çıkma taktiğine aldanmamak gerekir. Bu Türk futbolunu iyi tanıyan bir Farioli illüzyonu. Oyunu geriden kuruyor gibi yapıp sizi üzerine çekiyor ve boş alanlarda forvetleri ile gol arama planı içinde. Ajax ilk yarı ceza alanında 6 kez topla buluşurken, golü bulan taraftı. Galatasaray ise 13 kez buluşmasına rağmen istediği golü bulamadı. İlk golde Kaan atılan şutta önlem alabilirdi. İkinci golde Berkan hatalıydı.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yunus son vuruşlarda başarılı olabilse, Barış Alper'in sağ kanatta etkili ortalarında Osimhen ile golleri bulabilmiş olsa, oyun farklı olurdu. Ajax Osimhen'i iyi marke etti. İkinci golden sonra Okan Hoca 3'lü savunmaya döndü. Jelert sağda, Barış solda, stoperler Abdülkerim, Sanchez ve Kaan önde, Batshuayi ve Osimhen ile çift santrfora dönerek sonuç aradı. Galatasaray, Ajax karşısında tek kale oynadı ama mağlubiyete engel olamadı. Lakin yoluna play-off'ta devam edecek.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano; sözüm ona deneyimli bir hakem. Maç önü yazımda dikkat edilmesi gereken bir hakem demiştim! Ekibi ile iletişimi iyiydi, göremediği faullerde yardım aldı, temaslı oyuna izin verdi. Ancak temaslı oyuna izin vermek iyi de net faulleri vermezseniz başarılı olamazsınız. Skor 1-0 iken 53. dakikada Sara topa vuran oyuncuydu.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ajax'ta Hato geç kalıyor, kontrolsüz geliyor ve Sara'yı kayarak faulle indiriyor. Bu pozisyon açık ve net bir penaltı ama vermedi. Bu düzeyde bir hakem böyle pozisyon önünde ve net gördüğü halde kendisi veremeyip, VAR'a yaslanarak devam demesi şaşılacak skandal bir karar ve uygulama. Pozisyona itiraz eden Torreira da sarı kart gördü. Hakemin kafası karışık olunca yer almada sorun yaşar, çünkü akıl başka yerde! Öyle olunca da zaman zaman oyunun içinde kaldı kendisine top çarptı. Rezalet...

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – UMARIM BİR DERS OLUR!

Eline geçen fırsatları elinin tersi ile itersen sonucuna katlanırsın. Ajax önünde alınan yenilgi umarım G.Saray için çok büyük ders olur, Okan Buruk'un ayakları yere basar, hayal dünyasından çıkar. Rigas ve Dinamo Kiev önünde eline geçirdiğin gövdeli skorları koruyamazsan ve ilk 8 şansını düşlerken bir yenilgi ile hem yenilmezliğini kaybedip hem de gerilere düşersen Avrupa kupalarında başarılı oldum diyemezsin.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ajax yenilgisi umarım büyük bir ders olur. Eğer bir takımın sağ beki kulübede oturuyorsa, sol bek olarak alınan Jakobs en kritik maç öncesi 'ağrılarım var' diyerek tribüne çıkıyorsa ve bu iki oyuncu yerine Kaan sağ bek Berkan sol bek oynuyorsa G.Saray'ın kaybetmesi çok normal. Okan Buruk haftalardır "Ben oyuncularıma güveniyorum.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Şu maçı kazanacağız, şu maçı kaybetmeyiz" diye demeçler verdi. Oysa G.Saray'ın haftalardır fizik gücü aşağılarda geziniyor, Yunus ve Barış Alper çok maç oynadıkları için sezon başı performanslarını aratıyorlar. Ajax önünde de şuursuz baskılar kuran, final vuruşlarını yorgunluktan bitiremeyen bir G.Saray izledik. Ayakta kalan tek oyuncu Sara oldu. Gol aradı, etkili ortalar yaptı, final pasları verdi ama arkadaşlarının coşkulu oynamasını sağlayamadı.

Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bir suçlu da G.Saray transferlerini yöneten insanlardır. Çünkü takım sağ bek, kanat oyuncuları, santrfor, stoper istiyorum diye bağırıyor. Jakobs'un haline bakılırsa sol bek de alırlar mı acaba? Amsterdam'da gerçeklerle yüzleşen Okan Buruk takımını önce zihinsel sonra mental ardından da fizik olarak lige hazırlamalı. Transfer uçakları da inmeye başlamalı. Çünkü bu G.Saray'ın dar kadro yapısı ile 6 puan önde olmasına rağmen lig yarışı da zora girer.

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