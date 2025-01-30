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Haberler Galatasaray Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair son dakika gelişmesi yaşandı. Yönetimin, transfer gündemindeki o isim için teklif yükselttiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 11:49
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Kubilay Açıkgün
Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Sarı kırmızılılar özellikle savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını hızlandırdı.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Bu doğrultuda Cimbom sağ bek bölgesi için Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ı gündemine almıştı.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Hatta Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

İngiliz ekibinin ise sarı kırmızılıların bu teklifini reddettiği belirtilmişti.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Ancak Kyle Walker-Peters transferine dair yeni bir gelişme yaşandı.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Yönetimin, İngiliz isim için fiyat artırdığı öğrenildi.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Konuya dair son dakika gelişmesini ise Ada basını duyurdu.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

İşte ayrıntılar...

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

G.SARAY'DAN FLAŞ HAMLE!

Dailymail'de yer alan habere göre; Galatasaray, Kyle Walker-Peters için teklifini güncelledi ve Southampton'a 8 milyon Sterlin önerdi.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Southampton'ın küme düşme ihtimali nedeniyle Kyle Walker-Peters'ın takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı kaydedildi.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Ancak 27 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklife rağmen haziran ayında sona erecek sözleşmesini tamamlamaya daha yakın gözüktüğü ifade edildi.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Öte yandan Kyle Walker-Peters'ın bu ay takımdan ayrılmazsa sezon sonunda bedelsiz olarak Southampton'a veda edeceği kaydedildi.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Bu doğrultuda İngiliz sağ bekin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!

Kyle Walker-Peters bu sezon Southampton'da 22 karşılaşmada görev aldı.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti

1.73 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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