Transferde son dakika! Galatasaray yıldız isim için fiyat yükseltti
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair son dakika gelişmesi yaşandı. Yönetimin, transfer gündemindeki o isim için teklif yükselttiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Bu doğrultuda Cimbom sağ bek bölgesi için Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ı gündemine almıştı.
Hatta Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı ifade edilmişti.
İngiliz ekibinin ise sarı kırmızılıların bu teklifini reddettiği belirtilmişti.
Ancak Kyle Walker-Peters transferine dair yeni bir gelişme yaşandı.
Yönetimin, İngiliz isim için fiyat artırdığı öğrenildi.
Konuya dair son dakika gelişmesini ise Ada basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DAN FLAŞ HAMLE!
Dailymail'de yer alan habere göre; Galatasaray, Kyle Walker-Peters için teklifini güncelledi ve Southampton'a 8 milyon Sterlin önerdi.
Southampton'ın küme düşme ihtimali nedeniyle Kyle Walker-Peters'ın takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı kaydedildi.
Ancak 27 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklife rağmen haziran ayında sona erecek sözleşmesini tamamlamaya daha yakın gözüktüğü ifade edildi.
Öte yandan Kyle Walker-Peters'ın bu ay takımdan ayrılmazsa sezon sonunda bedelsiz olarak Southampton'a veda edeceği kaydedildi.
Bu doğrultuda İngiliz sağ bekin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği aktarıldı.
BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Kyle Walker-Peters bu sezon Southampton'da 22 karşılaşmada görev aldı.
Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
1.73 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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