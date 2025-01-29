Galatasaray'da şok sakatlık! Ajax maçında olmayacak

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ajax maçının taktiği üzerinde duruldu.