Galatasaray'da şok sakatlık! Ajax maçında olmayacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılıların Takım Doktoru Dr. Yener İnce, yıldız ismin sakatlığını açıkladı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jakobs son maçta aşil tendonunda bir ağrı hissetmişti, çıkartmıştık. Şu anda idmanda yer alıyor. Hoca karar verecek.
Icardi ile çok spekülasyon çıktı, ben rapor istemişim de vermemiş gibi. Böyle bir şey yaşanmadı. Onunla her gün konuşuyorum. Böyle sakatlıklarda geri dönüş süreleri 8-9 aydır. Elimizde her gün yaptığı idmanın videoları var, çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını ümit ediyoruz. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişimsizlik durumu yok" diye konuştu.
DİĞER