Bafetimbi Gomis, Okan Buruk'u ziyaret etti

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, İstanbul'da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u ziyaret etti. Ziyaretinin ardından sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Gomis, duygusal bir bağla bağlı olduğu şehri ve kulübü özlediğini belirtti.

Gomis, "Yeniden İstanbul'da olmak, Galatasaray'ı hissetmek, dostları görmek çok güzeldi. Bu şehri ve kulübü her zaman unutulmaz kılan hoş sebepler var" dedi. Galatasaray'a olan sevgisini dile getiren Gomis, Okan Buruk'a da başarılar diledi: "Okan hocaya sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Nasıl kazanılacağını ve takımını çok iyi biliyor. Yolun sonu 5. yıldız, hedef büyük ama o Okan Buruk herkese başarı güvenini hissettiriyor."

Son olarak Gomis, "Yakın zamanda tekrar görüşeceğiz İstanbul ve Galatasaray" diyerek ziyaretin ardından İstanbul'a ve Galatasaray'a olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.