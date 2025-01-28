Hayatımın takımı

Galatasaray ile sayısız başarılara imzasını atan Fernando Muslera, geleceği ve G.Saray ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Carve Deportiva'ya konuşan Nando, sezon sonu için henüz karar vermediğini belirterek şöyle devam etti: "4 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim başarılar kazandım. 429 maç oynadım, 16 maç daha var. Galatasaray benim hayatımın kulübü.

KARARIMI VERMEDİM

Hiç tahmin etmediğim bir başarıydı. Bu kulüp bana milli takımda devam etme imkanı verdi. Hayatımın kulübü. Sezon sonunda, G.Saray'dan ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermiş değilim. Bu ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Hâlâ ne yapacağımı bilmiyorum. Burada geçirdiğim anların tadını çıkarıyorum. Bunların yavaş yavaş sona erecek aşamalar olduğunu biliyorum."