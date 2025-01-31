TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Takvim'in haberine göre 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Serie A ekiplerinden Napoli ve Hellas Verona tarafından izleniyor.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Anderlecht, Real Betis ve Burnley gibi kulüplerin de radarına giren Nelsson, Galatasaray'a 2021 yılında transfer olmuştu ve 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.