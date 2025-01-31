TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gözden düşen Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Danimarkalı futbolcu ile İtalya'dan o takımın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz yıllarda savunmanın önemli isimlerinden biri olan Nelsson, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.
14 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun, Galatasaray tarafından düşük bonservisle kolay kolay satılması beklenmiyor.
Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun satışından en az 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor.
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