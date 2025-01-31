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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gözden düşen Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Danimarkalı futbolcu ile İtalya'dan o takımın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Cimbom'un tecrübeli stoperi Victor Nelsson, İtalyan ekiplerinin radarından çıkmıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Takvim'in haberine göre 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Serie A ekiplerinden Napoli ve Hellas Verona tarafından izleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Anderlecht, Real Betis ve Burnley gibi kulüplerin de radarına giren Nelsson, Galatasaray'a 2021 yılında transfer olmuştu ve 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Geçtiğimiz yıllarda savunmanın önemli isimlerinden biri olan Nelsson, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

14 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun, Galatasaray tarafından düşük bonservisle kolay kolay satılması beklenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz talip!

Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun satışından en az 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

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