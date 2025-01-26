Gol ustası

Konyaspor'u evinde mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan lider Galatasaray'da Victor Osimhen gollerine devam ediyor. Dün akşam penaltıdan attığı golle 3 puanı getiren isim olan Osimhen, müthiş bir seri yakaladı. Süper Lig'de son 5 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaparak 6 gole direkt etki eden Nijeryalı forvet, gol krallığı yarışında da iddiasını güçlendirdi. 15 maçta 12 gol atan 26 yaşındaki yıldız, krallık yarışında takibini sürdürdü.

7 GALİBİYETE ETKİ ETTİ

Victor Osimhen bu sezon ligde kaydettiği 12 golün 5'ini penaltıdan buldu. Osimhen'in gol attığı 9 lig maçında Galatasaray hiç kaybetmezken 2 beraberlik, 7 galibiyet elde etti. Dünyaca ünlü yıldız toplam tabloda ise sarı-kırmızılı forma altında 20 resmi maça çıktı, 16 gol atıp 5 asist yaparak tam 21 gole doğrudan etki yaptı. Başarılı forvet, dün akşam Konyaspor maçında ise toplamda 4 net gol pozisyonu yakalasa da Konyaspor kalecisi Slowik'i geçemedi.