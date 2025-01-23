TRANSFER HABERİ: Ahmed Kutucu Galatasaray'da

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Ahmed Kutucu bu sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alırken bu maçlarda 8 gol, 7 asist üretti.

AHMED KUTUCU KİMDİR?

Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Sol kanat olarak görev yapan oyuncu alternatif olarak santrafor ve sağ kanat olarak da oynayabiliyor.Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Ahmed Kutucu etkili sağ ayağıyla dikkat çekerken Bundesliga, Eredivisie, Süper Lig gibi önemli liglerde forma giydi.

Profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında Haverkamp Altyapısında başlayan oyuncu ardından 2011 yılında Schalke takımına transfer oldu. Çeşitli yaş kategorilerinde forma giyuen oyuncu 2018-19 sezonunda A Takım'a yükseldi.İki sezon sonra Heracles'e kiralanan Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunda 500 bin euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir'de sadece 4 karşılaşmada süre alan oyuncu 1 gollük katkı verdi.

2023-2024 sezonunda Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan oyuncunun 30 Haziran 207 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ahmed Kutucu bu sezon 1.593 dakika sahala kalırken 9 gol ve 7 asistlik katkı yaptı.

AHMED KUTUCU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

2019–2021 Schalke 04

2021- Heracles Almelo (kiralık)

2021-2023 İstanbul Başakşehir

2021-2023› SV Sandhausen (kiralık)

2023- Eyüpspor