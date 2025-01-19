GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Ahmed Kutucu'ya çevrildi. Sezonun ilk yarısına damga vuran yıldız isim sarı kırmızılıların radarına girmişti. Cimbom, milli futbolcuyla resmi sözleşme imzalamaya çok yaklaştı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İki takımın görüşmelerde son aşamada olduğu aktarıldı.
Ocak ayı içerisinde Galatasaray'ın bu transferi bitirmek istediği bildirildi.
İlk etapta transferin yeni sezonda düşünüldüğü ancak forvet eksikliği sonrası ocak ayında hamlenin yapılacağı ifade edildi.
Ahmed bu sezon 19 resmi maçta 9 gol attı, 5 asist yaptı.
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