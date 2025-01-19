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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Ahmed Kutucu'ya çevrildi. Sezonun ilk yarısına damga vuran yıldız isim sarı kırmızılıların radarına girmişti. Cimbom, milli futbolcuyla resmi sözleşme imzalamaya çok yaklaştı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

Transferde yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray'da forvet hattı için gözler Ahmed Kutucu'ya çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

Eyüpspor formasıyla yıldızını parlatan ve son iki senede çıkışa geçen 24 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki görüşmelerin hızlandığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

İki takımın görüşmelerde son aşamada olduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

Ocak ayı içerisinde Galatasaray'ın bu transferi bitirmek istediği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmed Kutucu transferinde sona gelindi!

İlk etapta transferin yeni sezonda düşünüldüğü ancak forvet eksikliği sonrası ocak ayında hamlenin yapılacağı ifade edildi.

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