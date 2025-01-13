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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, sarı-kırmızılı yönetimin yıldız golcüyü sert bir şekilde uyardığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 13:54
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MERT KILIÇ
Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi sıkıntısı yaşanıyor.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve menisküs hasarı meydana geldiğini açıkladı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli golcü, geçtiğimiz ay ülkesinde ameliyat oldu.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Son günlerde sık sık özel hayatıyla gündem olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Gazeteci Pepe Ochoa, Arjantin'de yayınlanan LAM adlı programda yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili konuştu.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

"REHABİLİTE EDİLMEDİ"

Ochoa, "Galatasaray, Mauro'dan rehabilitasyonuyla ilgili rapor sunmasını istedi. Mauro raporu gönderdi ama Galatasaray sağlık ekibi bu raporu 'Rehabilite edilmediğini' açıklayarak Mauro'ya geri gönderdi. Galatasaray şimdi ona 'uyarı' altında iyileşmesi yönünde baskı yapıyor. Eğer bunu yapmazsa hem kulübe para cezası ödemek hem de Arjantin'den ayrılmak zorunda kalacak. Arjantin'den ayrılması onun için büyük kayıp olacak çünkü kızlarını almak istiyor." dedi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

"GALATASARAY ACİLEN DİZ MR'I İSTİYOR"

Aynı programda açıklama yapan gazeteci Angel de Brito ise "14 Mart'ta Türkiye'de olması gerekiyor. Galatasaray acilen diz MR'ı istiyor ve bundan sonra haftada 3 kez tüm bunları denetleyecek bir kişiyi görevlendirecekler. Kulüp, Mauro'nun kendini rehabilite etmesi için Arjantin'deki evinin masraflarını karşılıyor ama o bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Arjantinli golcü, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

31 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi

Icardi'nin güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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