Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimden uyarı geldi
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, sarı-kırmızılı yönetimin yıldız golcüyü sert bir şekilde uyardığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli golcü, geçtiğimiz ay ülkesinde ameliyat oldu.
Son günlerde sık sık özel hayatıyla gündem olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Pepe Ochoa, Arjantin'de yayınlanan LAM adlı programda yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili konuştu.
"REHABİLİTE EDİLMEDİ"
Ochoa, "Galatasaray, Mauro'dan rehabilitasyonuyla ilgili rapor sunmasını istedi. Mauro raporu gönderdi ama Galatasaray sağlık ekibi bu raporu 'Rehabilite edilmediğini' açıklayarak Mauro'ya geri gönderdi. Galatasaray şimdi ona 'uyarı' altında iyileşmesi yönünde baskı yapıyor. Eğer bunu yapmazsa hem kulübe para cezası ödemek hem de Arjantin'den ayrılmak zorunda kalacak. Arjantin'den ayrılması onun için büyük kayıp olacak çünkü kızlarını almak istiyor." dedi.
"GALATASARAY ACİLEN DİZ MR'I İSTİYOR"
Aynı programda açıklama yapan gazeteci Angel de Brito ise "14 Mart'ta Türkiye'de olması gerekiyor. Galatasaray acilen diz MR'ı istiyor ve bundan sonra haftada 3 kez tüm bunları denetleyecek bir kişiyi görevlendirecekler. Kulüp, Mauro'nun kendini rehabilite etmesi için Arjantin'deki evinin masraflarını karşılıyor ama o bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Arjantinli golcü, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Icardi'nin güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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