GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için gündeme gelen Manchester City oyuncusu Kyle Walker konusunda Pep Guardiola'dan transfer itirafı geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, takımın tecrübeli ismi Kyle Walker'ın ayrılmak istediğini açıklamasının ardından, İngiliz sağ beke adeta transfer teklifi yağmaya başladı. 34 yaşındaki futbolcunun peşinde halihazırda 5 kulüp var.
MILAN VE INTER YARIŞTA
SUUDİLER DE TAKİPTE
İtalyanların dışında Suudi Arabistan'dan da Kyle Walker'a teklifler var ve Al-Nassr, Al-Ittihad ile Al-Alhi de bu yarışta.
CITY'NİN ŞARTI VAR
Manchester Evening News'un haberine göre; tecrübeli futbolcunun ayrılışını planlamayan City'nin cazip bir teklif gelmemesi halinde bu transfere izin vermesi beklenmiyor.
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