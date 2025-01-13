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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için gündeme gelen Manchester City oyuncusu Kyle Walker konusunda Pep Guardiola'dan transfer itirafı geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 15:51
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, takımın tecrübeli ismi Kyle Walker'ın ayrılmak istediğini açıklamasının ardından, İngiliz sağ beke adeta transfer teklifi yağmaya başladı. 34 yaşındaki futbolcunun peşinde halihazırda 5 kulüp var.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı

MILAN VE INTER YARIŞTA

Telegraph'ın haberine göre İtalyan devi Milan, Walker ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamak için futbolcuya baskı yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı

Daily Mail'de ise Milan'ın ezeli rakibi Inter'in başarılı sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Galatasaray'ın da İngiliz oyuncuya ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı

SUUDİLER DE TAKİPTE

İtalyanların dışında Suudi Arabistan'dan da Kyle Walker'a teklifler var ve Al-Nassr, Al-Ittihad ile Al-Alhi de bu yarışta.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı

CITY'NİN ŞARTI VAR

Manchester Evening News'un haberine göre; tecrübeli futbolcunun ayrılışını planlamayan City'nin cazip bir teklif gelmemesi halinde bu transfere izin vermesi beklenmiyor.

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