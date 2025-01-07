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Haberler Galatasaray Zirvenin tek hakimi

Zirvenin tek hakimi

İlk 6 sıradaki takımların birbirleriyle yaptığı maçlarda G.Saray 13 puan toplarken, ezeli rakibi F.Bahçe ise 3 puanda kaldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Zirvenin tek hakimi

Young Boys maçlarından dersler çıkaran G.Saray'ın bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar tam 21 maçtır yenilmezken rakip tanımıyor. Özellikle önemli maçları çok iyi oynayan Aslan, Süper Lig'in ilk 6 sırasında bulunan takımlara karşı da ezici bir üstünlük kurdu. Bu 6 takımın arasında oynadığı 5'er maçta en fazla puan toplayan takım G.Saray oldu. 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yine zirveye yerleşti.

13 puan toplayan G.Saray'ı, Beşiktaş 9 puanla takip ederken ardından Göztepe (7) geldi. Eyüp 5, Samsun ise topladığı 4 puanla onları takip ederken son sırada ise F.Bahçe yer aldı. Bu takımlar arasında galibiyet yüzü görmeyen tek ekip olan sarı-lacivertliler sadece 3 beraberlik alabilirken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligde G.Saray ve F.Bahçe arasında 8 puan fark bulunurken, zor maçlarda ise bu fark 10'u buldu.

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