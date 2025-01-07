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Şampiyon olmak isterim
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu İsmail Jakobs, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Daha önce şampiyonluk yaşamadığını belirten Jakobs, "Avrupa Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Orada şampiyon oluruz diyemem ama ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz" diyerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını da ortaya koydu.
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