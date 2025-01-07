Muhteşem ikili

Mücadele ettiği tüm kulvarlara imzasını atan Galatasaray'da iki futbolcunun performansı dikkat çekiyor. Takımın en kısa oyuncularından ikisi olan Yunus Akgün ve Dries Mertens, hem saha içerisinde birbirleriyle yakaladığı uyum hem de takıma sağladıkları skor katkısıyla ulaşılması zor bir başarıya imza atıyor. Mertens hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı asistlerle krallık koltuğunda otururken Yunus ise Avrupa Ligi'nde gol krallığı koltuğuna yerleşerek yakalanan başarının mimarları oldu.

YUNUS VE MERTENS

Toplamda tüm kulvarlarda 35 gole doğrudan katkı bulunan ikiliden milli yıldız11 gol-6 asistlik bir katkı sağlarken, 37 yaşındaki Belçikalı ise 5 golün yanına tam 13 asist sığdırdı. Ayrıca iki futbolcu birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. Mertens 13 asistinin 4'ünü Yunus'a yaparken, milli yıldız ise takım arkadaşına 1 kez gol pası vermeyi başardı. Dünya yıldızı Victor Osimhen'in ardından skora en fazla katkı orta alanda görev yapan bu ikiliden gelirken, iki isimle de yönetim sözleşme uzatmak için harekete geçti.