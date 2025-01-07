  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 35 gole katkıda bulunun iki futbolcu birbirlerine de toplamda 5 asist yapmayı başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem ikili

Mücadele ettiği tüm kulvarlara imzasını atan Galatasaray'da iki futbolcunun performansı dikkat çekiyor. Takımın en kısa oyuncularından ikisi olan Yunus Akgün ve Dries Mertens, hem saha içerisinde birbirleriyle yakaladığı uyum hem de takıma sağladıkları skor katkısıyla ulaşılması zor bir başarıya imza atıyor. Mertens hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı asistlerle krallık koltuğunda otururken Yunus ise Avrupa Ligi'nde gol krallığı koltuğuna yerleşerek yakalanan başarının mimarları oldu.

YUNUS VE MERTENS

Toplamda tüm kulvarlarda 35 gole doğrudan katkı bulunan ikiliden milli yıldız11 gol-6 asistlik bir katkı sağlarken, 37 yaşındaki Belçikalı ise 5 golün yanına tam 13 asist sığdırdı. Ayrıca iki futbolcu birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. Mertens 13 asistinin 4'ünü Yunus'a yaparken, milli yıldız ise takım arkadaşına 1 kez gol pası vermeyi başardı. Dünya yıldızı Victor Osimhen'in ardından skora en fazla katkı orta alanda görev yapan bu ikiliden gelirken, iki isimle de yönetim sözleşme uzatmak için harekete geçti.

G.Saray'dan Mikautadze için yeni teklif!
F.Bahçe'ye Sloven stoper!
DİĞER
Dosta son öpücük! Orhan Gencebay’dan duygulandıran sözler: Benim kardeşimdi
CHP'li İBB'den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka'ya akıtılan para dudak uçuklattı
F.Bahçe'de ayrışma! Dzeko ve Tadic...
G.Saray'ın Skriniar'a alternatifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
N.Forest doludizgin devam ediyor N.Forest doludizgin devam ediyor 01:16
N.Forest doludizgin devam ediyor N.Forest doludizgin devam ediyor 01:13
Arda Güler'den deplasmanda 2 gol! Arda Güler'den deplasmanda 2 gol! 01:05
F.Bahçe için Ada'dan stoper iddiası! F.Bahçe için Ada'dan stoper iddiası! 01:05
G.Saray'dan Eren Elmalı'ya kanca G.Saray'dan Eren Elmalı'ya kanca 01:05
F.Bahçe'den sol bek hamlesi! F.Bahçe'den sol bek hamlesi! 01:05
Daha Eski
18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 01:05
Fatih Terim'in takımı yarı finalde! Fatih Terim'in takımı yarı finalde! 01:05
Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! 01:05
Cimbom'u transferde üzen haber! Cimbom'u transferde üzen haber! 01:05
Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü 01:05
Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi 01:05