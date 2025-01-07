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Ilıcalı’ya gönderme
Önceki gün F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, "Aktör" benzetmesi yaptığı Lucas Torreira'nın bugün keyfi yerindeydi. Önceki gün F.Bahçe'ye Kadıköy'de yaklaşık 30 metreden attığı golü sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt veren Torreira'ya bugünkü idmanda vatandaşı Fernando Muslera takıldı. Antrenmanda Torreira'ya "Aktör" diyerek seslenen Nando ayrıca vatandaşını Galatasaraylı olmasıyla bilinen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetti.
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