Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer döneminde eksik bölgelerini tamamlayarak kadro derinliğini güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da İlkay Gündoğan ismi bir kez daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda 8 yıl Okan Buruk ile aynı formayı terleten Tugay Kerimoğlu, İlkay Gündoğan transferinin yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini belirterek taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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G.Saray'da 8 yıl Okan Buruk ile birlikte forma giyen Tugay Kerimoğlu da sarı-kırmızılı takımın yüzde 90 ihtimalle İlkay ile anlaştığını açıklayınca taraftarlar heyecanlandı.
Manchester City'de takımda fazla düşünülmeyen İlkay'ın ayrılma olasılığı her zaman olduğundan daha yüksek.
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