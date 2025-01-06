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Haberler Galatasaray Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer döneminde eksik bölgelerini tamamlayarak kadro derinliğini güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da İlkay Gündoğan ismi bir kez daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda 8 yıl Okan Buruk ile aynı formayı terleten Tugay Kerimoğlu, İlkay Gündoğan transferinin yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini belirterek taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

Galatasaray'da işler kusursuz ilerlese de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

Eksik bölgelerini doldurmaya çalışan ve kadro derinliğini arttırmak isteyen sarı-kırmızılılarda yeniden İlkay Gündoğan'ın ismi gündeme geldi.

Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrasında "İlkay'ı her takım ister. İyi bir G.Saraylı. Bir gün G.Saray forması giymesi herkesi sevindirir" açıklamalarıyla transfere yeşil ışık yakarken, yönetimin de büyük bir aşama kaydettiği ortaya çıktı.

Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

G.Saray'da 8 yıl Okan Buruk ile birlikte forma giyen Tugay Kerimoğlu da sarı-kırmızılı takımın yüzde 90 ihtimalle İlkay ile anlaştığını açıklayınca taraftarlar heyecanlandı.

Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

Manchester City'de takımda fazla düşünülmeyen İlkay'ın ayrılma olasılığı her zaman olduğundan daha yüksek.

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