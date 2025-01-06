Galatasaraylı efsaneden taraftara İlkay Gündoğan müjdesi!

Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrasında "İlkay'ı her takım ister. İyi bir G.Saraylı. Bir gün G.Saray forması giymesi herkesi sevindirir" açıklamalarıyla transfere yeşil ışık yakarken, yönetimin de büyük bir aşama kaydettiği ortaya çıktı.