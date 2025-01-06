  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Süper Lig devlerinden Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği o futbolcudan transferde Cimbom'a üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 16:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Galatasaray 2 sezon üst üste kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Cimbom ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmek istiyor.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 47 puanla zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Cimbom'da devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Flaş isimleri kadrosuna dahil etmek isteyen Aslan'a o futbolcudan üzen haber geldi.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı

Adı transferde Galatasaray ile anılan Issa Kabore'nin Manchester City'den Werder Bremen'e kiralandığı açıklandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'u transferde üzen haber! Cimbom'u transferde üzen haber! 16:49
Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü 16:27
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor G.Saray'da hazırlıklar sürüyor 16:05
Trabzonspor'dan tesis açıklaması! Trabzonspor'dan tesis açıklaması! 15:46
Beşiktaş'ın Sivas kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Sivas kafilesi açıklandı! 15:29
Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! 14:52
Daha Eski
Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi 14:30
Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı 14:17
Göztepe'den TFF'ye çıkarma Göztepe'den TFF'ye çıkarma 13:51
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 13:47
Ünlü gazeteciden F.Bahçelilere Talisca müjdesi! Ünlü gazeteciden F.Bahçelilere Talisca müjdesi! 13:47
Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..." Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..." 12:31