Galatasaray'a transferde üzen haber! Resmen açıklandı
Süper Lig devlerinden Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği o futbolcudan transferde Cimbom'a üzen haber geldi. İşte detaylar...
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Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Cimbom'da devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı.
Flaş isimleri kadrosuna dahil etmek isteyen Aslan'a o futbolcudan üzen haber geldi.
Adı transferde Galatasaray ile anılan Issa Kabore'nin Manchester City'den Werder Bremen'e kiralandığı açıklandı.
23 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu ana mevkisi olan sağ bek dışında orta sahanın sağında ve stoper olarak görev alabiliyor.
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